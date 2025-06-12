Суд США разрешил Трампу продолжать применять глобальные пошлины

Федеральный апелляционный суд США разрешил Дональду Трампу продолжать применять свои глобальные пошлины и назначил слушание по делу о блокировании тарифов на 31 июля.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение, принятое во вторник Федеральным апелляционным судом США, продолжает краткосрочную отсрочку для администрации Белого дома, поскольку она оспаривает решение суда низшей инстанции в прошлом месяце, заблокировавшее тарифы.

Министерство юстиции утверждало, что обеспокоенность американских чиновников относительно продолжающихся торговых переговоров преобладает экономический ущерб, на который жалуются малые предприятия, подавшие иск.

Суд в Вашингтоне ускорил рассмотрение дела, сославшись на «чрезвычайную важность поднятых вопросов», и назначил слушание на 31 июля. Суд не предоставил детальное обоснование своего решения, отметив лишь, что администрация Белого дома доказала целесообразность приостановления запрета на введение пошлин.

У Трампа заявили, что это решение помешало способности президента проводить внешнюю политику.

Напомним, в конце мая Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.

В течение нескольких минут после вынесения вердикта администрация Трампа подала апелляцию.

Пока еще не менее пяти других судебных обжалований пошлин находятся на рассмотрении.

Пошлины Трампа против всех стран

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп ввел 90-дневную паузу для взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая.