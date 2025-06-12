Суд США дозволив Трампу продовжувати застосовувати глобальні мита

Федеральний апеляційний суд США дозволив Дональду Трампу продовжувати застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що рішення, прийняте у вівторок Федеральним апеляційним судом США, продовжує короткострокову відстрочку для адміністрації Білого дому, оскільки вона оскаржує рішення суду нижчої інстанції минулого місяця, яке заблокувало тарифи.

Міністерство юстиції стверджувало, що занепокоєння американських чиновників щодо триваючих торговельних переговорів переважає економічні збитки, на які скаржаться малі підприємства, що подали позов.

Суд у Вашингтоні прискорив розгляд справи, пославшись на «надзвичайну важливість порушених питань», і призначив слухання на 31 липня. Суд не надав детального обґрунтування свого рішення, зазначивши лише, що адміністрація Білого дому довела доцільність призупинення заборони на введення мит.

У Трампа заявили, що це рішення зашкодило здатності президента проводити зовнішню політику.

Нагадаємо, наприкінці травня Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.

Протягом декількох хвилин після винесення вердикту адміністрація Трампа подала апеляцію.

Наразі ще щонайменше п'ять інших судових оскаржень мит перебувають на розгляді.

Мита Трампа проти всіх країн

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.

9 квітня Трамп запровадив 90-денну паузу для взаємних тарифів для всіх країн, крім Китаю.