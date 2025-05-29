Суд у США постановив заблокувати введені Трампом мита: президент перевищив повноваження

Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.

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Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Президент перевищив повноваження

Зазначається, що у рішенні колегії з трьох суддів ідеться про те, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA), на який Трамп послався для обґрунтування запровадження тарифів, не дає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ.

У рішенні суду йдеться про те, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не можуть бути скасовані надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США. Вказано, що ввівши мита на імпорт з країн, які продають США більше, ніж купують, Трамп перевищив свої повноваження.

"Необмежене делегування повноважень щодо мит буде являти собою неправомірне передання повноважень іншій гілці влади", — йдеться в ухвалі суду.

Позов, поданий некомерційною юридичною фірмою Liberty Justice Center від імені п'яти підприємств малого бізнесу, що імпортують товари з країн, на які поширюються мита, став першим великим судовим спором у зв'язку з митами Трампа.

Трамп подав апеляцію

Протягом декількох хвилин після винесення вердикту адміністрація Трампа подала апеляцію.

Заступник глави адміністрації Білого дому й один з провідних політичних радників Трампа Стівен Міллер, висловив докір суду.

"Судовий переворот вийшов з-під контролю", - написав він у соцмережах.

Наразі ще щонайменше п'ять інших судових оскаржень мит перебувають на розгляді.

Рішення суду щодо блокування мит Трампа зупиняє дію тарифів у 30% проти КНР, але не поширюється на 25-відсоткові мита на імпорт авто, сталі та алюмінію.

Також призупиняються мита на деякі товари, імпортовані з Мексики та Канади, і 10-відсоткові універсальні тарифи на більшість товарів, що надходять до Сполучених Штатів.

Суд постановив надати 10 календарних днів для адміністративних розпоряджень "для набуття чинності постійної судової заборони".

Мита Трампа проти всіх країн

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.

9 квітня Трамп запровадив 90-денну паузу для взаємних тарифів для всіх країн, крім Китаю.