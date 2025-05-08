Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,02

EUR

47,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

47,30

47,11

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Maersk прогнозує скорочення світового ринку контейнерних перевезень через мита Трампа

контейнери
Maersk прогнозує скорочення ринку контейнерних перевезень. / Вікіпедія

Данський контейнерний гігант Moller-Maersk знизив свій прогноз щодо світового транспортного ринку на 2025 рік, на який в значній мірі вплинули мита президента США Дональда Трампа. Компанія передбачає, що контейнерні перевезення будуть варіюватися від скорочення на 1% до зростання на 4%.

Про це повідомляє Вloomberg.

У своїх прогнозах Maersk враховує "зрослу макроекономічну та геополітичну невизначеність".

"Досі торговельна війна в основному є проблемою США та Китаю, але решта світу не залишилась в стороні", — заявив генеральний директор Вінсент Клерк.

На його думку, тарифи "вже відкусили шматок" від контейнерного ринку у квітні, а обсяги торгівлі між Пекіном і Вашингтоном впали "на 30–40% в обох напрямках у міру загострення торговельної війни". Клерк зазначив, що Maersk менш вразлива, ніж інші судноплавні компанії, оскільки має найбільші торгові маршрути.

Компанія, яка контролює близько 14% світового контейнерного флоту та управляє 60 портами, очікує збільшення перевезень в Європі.

"Перспективи світового попиту на контейнери на частину року, що залишилася, залишаються вкрай невизначеними, сформованими ландшафтом торгової політики, що швидко змінюється, і зростанням ризиків рецесії в США", — заявили в Maersk.

У другому кварталі все ще очікується зростання, особливо якщо вантажовідправники скористаються 90-денною паузою впровадження взаємних тарифів. На думку аналітиків компанії, у другій половині року світовий транспортний ринок зіткнеться з двома сценаріями: ризиком скорочення попиту або можливістю відновлення торгівлі в разі зниження тарифів

Maersk, як і раніше, прогнозує, що до 2025 року базовий прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації складе від 6 до 9 мільярдів доларів США. У першому кварталі прибуток зріс у порівнянні з попереднім роком, перевершивши оцінки аналітиків. Зростання було зумовлене вищими фрахтовими ставками та контролем витрат.

Нагадаємо, компанія Maersk, яка є одним із двох світових лідерів у сфері морських контейнерних перевезень, планує звільнити щонайменше 10 тисяч працівників через надлишок потужностей, зростання витрат і зниження цін.

Автор:
Тетяна Ковальчук