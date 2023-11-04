Логістичний гігант Maersk звільняє 10 тисяч працівників: у чому причина

Данська компанія Maersk, яка є одним із двох світових лідерів у сфері морських контейнерних перевезень, планує звільнити щонайменше 10 тисяч працівників через надлишок потужностей, зростання витрат і зниження цін.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, у Maersk заявили, що компанія скоротить свій штат зі 110 000 співробітників станом на січень цього року до 100 000 осіб.

Логістичний гігант вважає, що такий крок дозволить зекономити наступного року приблизно 600 мільйонів доларів США.

"Наша галузь стикнулася зі зниженим попитом, цінами, які повертаються до історичних мінімумів, і інфляційним тиском та збільшенням витрат. Починаючи з літа, ми спостерігаємо надлишок потужностей у більшості регіонів, що спричиняє падіння цін", - заявив генеральний директор Maersk Вінсент Клерк.

За даними Reuters, на тлі цих заяв акції компанії Maersk впали на 11,1% - до найнижчого рівня за три останні роки.

Maersk до 2021 року була найбільшою у світі компанією у своїй сфері, вона лише незначно поступається Mediterranean Shipping Company за місткістю свого флоту (їх частка на ринку нині близько 16,9% і 17% відповідно), але залишається найбільшою за кількістю самих судів.

Зауважимо, Maersk ще у березні 2022 року оголосила про повне згортання роботи з Росією та призупинила прийом нових замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї,

А на початку грудня 2022 року в Україні на території порту Рені запрацював контейнерний термінал компанії "Вікінг Альянс", яка є партнером холдингу Maersk.