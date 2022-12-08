В порту Рені запрацював єдиний наразі в Україні контейнерний термінал

На території торгового порту Рені тепер працює контейнерний термінал "Вікінг Альянс", повідомляють в Агенції регіонального розвитку Одеської області. Наразі це єдиний працюючий в Україні контейнерний термінал.

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"Термінал опрацьовує близько 1500 контейнерів в місяц – результат, який був досягнутий з листопада, коли він розпочав роботу, в умовах, які взагалі вважалися непридатними для контейнерного терміналу. І це в тяжких умовах війни!" - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що "Вікінг Альянс" є партнером найбільшого світового транспортно-логістичного холдингу Maersk, який є лідером з контейнерних перевезень.

Завдяки з'єднанню з магістральними контейнеровозами в румунській Констанці та турецькому Стамбулі "Вікінг Альянс" відновив морські перевезення, яких не було з початку війни: на експорт відправляється як сільгосппродукція українських аграріїв, так і продукція інших вітчизняних виробників зі всієї України.

На імпорт же в Україну приходять, зокрема, запчастини, автомобілі а мінеральні добрива. "Вікінг Альянс" регулярно відпрацьовує два суднозаходи на тиждень.

"Контейнерні перевезення прискорюють швидкість доставки на декілька тижнів та зменшують собівартість продукції, що дозволяє українським виробникам гідно конкурувати в своїй галузі", - зазначають в агенції.

В найближчих планах компанії – запуск рефрижераторних контейнерів, в яких можна буде перевозити заморожену продукцію, що значно розширить види експорту та імпорту. Загалом в планах "Вікінг Альянсу" збільшення об’ємів контейнерних перевезень в рази.

Нагадаємо також, що 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї: окрім Рені, це Ізмаїл та Усть-Дунайськ (Вилкове).