Кабмін розширив акваторію морпортів на Дунаї

Кабінет міністрів на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї - Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ (Одеська область). Про це йдеться у повідомленні уряду.

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"Нам вдалося за останні пів року збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 мільйона тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їх пропускної здатності", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зазначене рішення уряду спрямоване саме на це, а крім того, воно дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин.

Голова Кабміну вказав, що завдяки відкриттю нових пунктів пропуску на кордоні та розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

"Загалом рух України до Європи набуває все більш практичного виміру. Один з аспектів цього шляху — це збільшення торгівлі з ЄС та нова логістика на західних кордонах. Модернізація і розширення прикордонної інфраструктури — один із ключових елементів цієї стратегії", - підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні було відкрито автомобільний КПП "Красноїльськ — Вікову де Сус" на кордоні Чернівецької області з Румунією. Він став першим з 1998 року пунктом пропуску, побудованим з нуля.