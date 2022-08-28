- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Через порти Дунаю за добу пройшла рекордна кількість суден
За минулу добу у напрямку українських дунайських портів пройшло 11 суден із 45 тис. тонн зерна.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських дунайських портів ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ") через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначають у відомстві.
Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшло 7 суден, а через румунський канал Суліна – 4.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, від березня через дунайські порти вже перевезено понад 4 млн тонн зерна – наразі це більше, ніж усіма іншими видами транспорту.
Тому Мінінфраструктури продовжує удосконалювати експортну логістики на Дунаї — створюються умови для безперешкодного сполучення між портами залізничними шляхами, в тому числі завдяки забезпеченню прямого залізничного сполучення.
"За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проєкт Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", – підкреслив Кубраков.
Зазначимо, в ООН зауважиди, що Україні потрібно продати кілька мільйонів тонн продовольства, яке зберігається у зерносховищах, щоб звільнити місце для наступного врожаю.