Через порты Дуная за сутки прошло рекордное количество судов

За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов прошли 11 судов с 45 тыс. тонн зерна.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"За прошедшие сутки, 27 августа, в направлении украинских дунайских портов ("Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск") через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России", - отмечают в ведомстве.

В частности, через устье Быстрое судового хода реки Дунай – Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина – 4.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, с марта через дунайские порты уже перевезено более 4 млн. тонн зерна – сейчас это больше, чем всеми другими видами транспорта.

Поэтому Мининфраструктуры продолжает совершенствовать экспортную логистику на Дунае — создаются условия для беспрепятственного сообщения между портами железнодорожными путями, в том числе благодаря обеспечению прямого железнодорожного сообщения.

"При условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год. Уже стартовал совместный проект Министерства инфраструктуры и ЕБРР по исследованию экспортной логистики в Бессарабии. Через два месяца мы получим предложения для планирования государственных, государственно-частных и частных инвестиций, международных проектов и проектов на средства международных финансовых организаций", – подчеркнул Кубраков.

Отметим, в ООН отметили, что Украине нужно продать несколько миллионов тонн продовольствия, хранящегося в зернохранилищах, чтобы освободить место для следующего урожая.