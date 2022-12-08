В порту Рени заработал единственный сейчас в Украине контейнерный терминал

На территории торгового порта Рени теперь работает контейнерный терминал “Викинг Альянс”, сообщают в Агентстве регионального развития Одесской области. В настоящее время это единственный работающий в Украине контейнерный терминал.

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"Терминал прорабатывает около 1500 контейнеров в месяц - результат, достигнутый с ноября, когда он начал работу, в условиях, которые вообще считались непригодными для контейнерного терминала. И это в тяжелых условиях войны!" – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что "Викинг Альянс" является партнером крупнейшего мирового транспортно-логистического холдинга Maersk, который является лидером в контейнерных перевозках.

Благодаря соединению с магистральными контейнеровозами в румынской Констанце и турецком Стамбуле "Викинг Альянс" возобновил морские перевозки, которых не было с начала войны: на экспорт отправляется как сельхозпродукция украинских аграриев, так и продукция других отечественных производителей со всей Украины.

На импорт же в Украину приходят, в частности, запчасти, автомобили и минеральные удобрения. "Викинг Альянс" регулярно отрабатывает два судозахода в неделю.

"Контейнерные перевозки ускоряют скорость доставки на несколько недель и сокращают себестоимость продукции, что позволяет украинским производителям достойно конкурировать в своей отрасли", - отмечают в агентстве.

В ближайших планах компании запуск рефрижераторных контейнеров, в которых можно будет перевозить замороженную продукцию, что значительно расширит виды экспорта и импорта. В целом в планах "Викинг Альянса" увеличение объемов контейнерных перевозок в разы.

Напомним также, что 11 ноября Кабинет министров принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае: кроме Рени, это Измаил и Усть-Дунайск (Вилково).