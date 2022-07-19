В Ренийском морпорту взорвался бензовоз: один мужчина погиб, еще один в реанимации (ФОТО)

Один мужчина погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии из-за взрыва и пожара, произошедшего в городе Рени вечером 19 июля. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Отмечается, что взрыв произошел на территории морского торгового порта из-за разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 21:23.

По прибытию на место вызова установлено возгорание трех автоцистерн с горюче-смазочными материалами. В 22:00 пожар был локализован, а в 22:48 ликвидирован на площади 600 квадратных метров.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины. Кроме того, в результате пожара работник порта 1978 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 95% тела в реанимационное отделение Ренийской больницы.

К ликвидации чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлекалось пять единиц техники и 25 спасателей.

Напомним также, что минувшей осенью возле Харькова взорвался резервуар с газом на автомобильной заправке на трассе Киев-Харьков. На месте сгорели два грузовика, а полностью ликвидировать пожар удалось только через шесть дней.