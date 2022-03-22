Maersk остаточно відмовилася від перевезень вантажів до Росії та з неї

Данська компанія Maersk, яка є одним із двох світових лідерів у сфері морських контейнерних перевезень, оголосила про повне згортання роботи з Росією. Як передає російський "Інтерфакс", 21 березня логістична компанія розіслала своїм клієнтам повідомлення про початок цього процесу.

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"Поетапне згортання нашої активності вже почалося, і, на жаль, на сьогоднішній момент ми не маємо ясності щодо перспектив відновлення діяльності Maersk в Росії", — сказано в ньому.

Зазначається, що з початку війни в Україні пріоритетом Maersk було забезпечення безпеки та добробуту своїх співробітників, і цей пріоритет залишається незмінним.

У ході поетапного згортання діяльності в Росії протягом найближчих шести місяців компанія має намір зробити "все, що в її силах" для підтримки російських співробітників і членів їх сімей.

Як і раніше, вона підкреслює, що забезпечить доставку тих вантажів, які все ще знаходяться на шляху до Росії, але більше не прийматиме нових замовлень на будь-які свої послуги, включаючи океанські, трансконтинентальні залізничні та авіаційні перевезення в/з РФ.

У компанії нагадали, що планують відвантажити із країни всі раніше завезені туди контейнери до кінця квітня. За даними Maersk, вона має близько 50 тисяч власних контейнерів у Росії, більшість з яких порожні.

Maersk до 2021 року була найбільшою у світі компанією у своїй сфері, вона лише незначно поступається Mediterranean Shipping Company за місткістю свого флоту (їх частка на ринку нині близько 16,9% і 17% відповідно), але залишається найбільшою за кількістю самих судів. У Росії Maersk має офіси у Санкт-Петербурзі, Новоросійську, Калінінграді та Владивостоку.

Нагадаємо, що ще з 1 березня вона призупинила прийом нових замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї, проте тоді зробила виняток для продуктів харчування, медичних та гуманітарних вантажів. Таким чином, тепер він більше не діє.

Тоді ж аналогічні кроки зробили і Mediterranean Shipping Company (однак, з тим самим винятком), а також третя компанія на ринку — французька CMA CGM. Крім того, у наступні кілька днів вони також скасували всі вантажоперевезення в/з Білорусі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com