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Транспорт
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Maersk окончательно отказалась от перевозок грузов в Россию и из нее

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Датская компания Maersk, являющаяся одним из двух мировых лидеров в сфере морских контейнерных перевозок, объявила о полном сворачивании работы с Россией. Как передает российский "Интерфакс", 21 марта логистическая компания разослала своим клиентам уведомление о начале этого процесса.

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"Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России", — сказано в нем.

Отмечается, что с самого начала войны в Украине приоритетом Maersk было обеспечение безопасности и благополучия своих сотрудников, и этот приоритет остается неизменным.

В ходе поэтапного сворачивания деятельности в России в ближайшие шесть месяцев компания намерена сделать "все, что в ее силах", для поддержки российских сотрудников и членов их семей.

Как и ранее, она подчеркивает, что обеспечит доставку тех грузов, которые все еще находятся на пути в Россию, но больше не принимает новые заказы на любые из своих услуг, включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные перевозки в/из РФ.

В компании напомнили, что планируют отгрузить из страны все ранее завезенные туда контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, у нее около 50 тысяч собственных контейнеров в России, большинство из которых пустые.

Maersk до 2021 года была крупнейшей в мире компанией в своей сфере, она  лишь незначительно уступает Mediterranean Shipping Company по вместимости своего флота (их доля на рынке сейчас около 16,9% и 17% соответственно), но остается крупнейшей по числу самих судов. В России у Maersk есть офисы в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и во Владивостоке.

Напомним, что еще с 1 марта она приостановила прием новых заказов на перевозку грузов в Россию и из нее, однако тогда сделала исключение для продуктов питания, медицинских и гуманитарных грузов. Таким образом, теперь оно больше не действует.

Тогда же аналогичные шаги предприняли и Mediterranean Shipping Company (с тем же исключением, однако), а также третья компания на рынке — французская CMA CGM. Кроме того, в последующие несколько дней они также отменили все грузоперевозки в/из Беларуси.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов