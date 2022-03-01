Крупнейшие контейнерные компании мира перестали принимать заказы на перевозку грузов в Россию и из нее

Три крупнейших компании в сфере морских контейнерных перевозок с 1 марта приостановили прием заказов на перевозку грузов в Россию и из нее.

В частности, о таком решении объявила датская компания Maersk, сделав при этом исключение для поставок товаров первой необходимости.

"Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность нашей деятельности, новые заказы Maersk на морские, воздушные и межконтинентальные железнодорожные перевозки в Россию и из России будут временно приостановлены, за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных грузов", - сказано в сообщении.

Указано, что такое исключение призвано подчеркнуть, что компания уделяет особое внимание социальной ответственности и прилагает усилия для поддержки общества, несмотря на все сложности и неопределенности в текущей цепочке поставок в/из России.

Отмечается, что вводимые правительствами определенных стран санкции против РФ уже оказывают влияние на глобальные цепочки поставок, в частности начинаются задержки грузов таможенными органами в различных перевалочных узлах, что в целом приводит к непредсказуемым последствиям для операционной деятельности.

"Для Maersk важно свести к минимуму нарушение цепочки поставок и не усугублять глобальные заторы в портах и на складах. Для грузов, которые уже находятся в пути, и заказов, сделанных до объявления об этой приостановке, мы сделаем все возможное, чтобы доставить их по назначению", - говорят в Maersk.

Соответственно, компания все еще будет отправлять грузы в Россию, но не будет принимать новые бронирования, если они не относятся к упомянутым выше категориям исключений.

Помимо этого, швейцарская Mediterranean Shipping Company сообщила, что с 1 марта также вводит временную остановку всех заказов грузов в/из России, охватывающих все районы доступа, включая Балтику, Черное море и Дальний Восток России.

При этом MSC тоже продолжит принимать и проверять заказы на доставку товаров первой необходимости, таких как продукты питания, медицинское оборудование и гуманитарные товары.

"MSC внимательно следит за рекомендациями правительств о новых санкциях из-за конфликта в Украине в феврале 2022 года и осуществляет морские и внутренние перевозки в Россию и из России в полном соответствии с применимыми к ней международными санкционными мерами", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что MSC будет связываться с клиентами напрямую, если это будет необходимо, по поводу любого груза, связанного с Россией, который уже находится в пути.

В свою очередь французская транспортная компания CMA CGM, также занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками и входящая в тройку крупнейших, объявила, что в интересах безопасности также решила приостановить все заказы в Россию и из России с 1 марта и до дальнейшего уведомления.

Кроме того, CMA CGM решила приостановить также начиная со вторника все заходы судов в Украину до дальнейшего уведомления. Таким образом, все заказы в Одессу и из Одессы приостановлены. Все плавучие грузы в Украину будут перенаправлены в порты Констанца (Румыния), Триполи (Ливан) или Пирей (Греция).

Напомним при этом, что в 2021 году контейнерный терминал в Одессе побил 12-летний рекорд объемов перевалки, обработав 390 808 TEU.