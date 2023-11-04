Логистический гигант Maersk увольняет 10 тысяч работников: в чем причина

Датская компания Maersk, которая является одним из двух мировых лидеров в сфере морских контейнерных перевозок, планирует уволить по меньшей мере 10 тысяч работников из-за избытка мощностей, роста затрат и снижения цен.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, в Maersk заявили, что компания сократит свой штат со 110 000 сотрудников по состоянию на январь этого года до 100 000 человек.

Логистический гигант считает, что такой шаг позволит сэкономить в следующем году около 600 миллионов долларов США.

"Наша отрасль столкнулась с пониженным спросом, ценами, которые возвращаются к историческим минимумам, и инфляционным давлением и увеличением затрат. Начиная с лета, мы наблюдаем избыток мощностей в большинстве регионов, что приводит к падению цен", - заявил генеральный директор Maersk Винсент Клерк.

По данным Reuters, на фоне этих заявлений акции компании Maersk упали на 11,1% – до самого низкого уровня за три последних года.

Maersk до 2021 года была крупнейшей в мире компанией в своей сфере, она лишь незначительно уступает Mediterranean Shipping Company по емкости своего флота (их доля на рынке сейчас около 16,9% и 17% соответственно), но остается самой большой по количеству самих судов.

Заметим, Maersk еще в марте 2022 года объявила о полном сворачивании работы с Россией и приостановила прием новых заказов на перевозку грузов в Россию и из нее.

А в начале декабря 2022 года в Украине на территории порта Рени заработал контейнерный терминал компании Викинг Альянс, которая является партнером холдинга Maersk.