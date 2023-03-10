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Maersk відновила прямі бронювання вантажів у порт Рені
Данська компанія A. P. Moeller-Maersk AS відновила прямі бронювання вантажів до українського порту Рені з Румунії баржовим сполученням. Про це йдеться на сайті фірми.
Найбільший оператор контейнерних перевезень у світі зупинив суднозаходи в Україну після початку повномасштабної російської агресії. Але тепер запускає щотижневе баржеве сполучення з порту Констанца до порту Рені.
Маршрутів буде два: через Констанцу/Дунайський канал і Чорне море. Транзитний час оцінюють у приблизно 1,5 дня.
У компанії вже оновили систему для отримання бронювань у порт Рені. Однак у Maersk зауважили, що їх виконання залежатиме від робочих можливостей та належної документації, включно з юридичним прийняттям положення про Україну через постійний ризик у регіоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що на початку грудня 2022 року на території порту Рені запрацював контейнерний термінал компанії "Вікінг Альянс". Вона є партнером холдингу Maersk.