Maersk возобновила прямые бронирования грузов в порт Рени

Датская компания AP Moeller-Maersk AS возобновила прямые бронирования грузов в украинский порт Рени из Румынии баржевым сообщением. Об этом говорится на сайте компании.

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Крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире остановил судозаходы в Украину после начала полномасштабной российской агрессии. Но теперь запускает еженедельное баржевое сообщение из порта Констанца в порт Рени.

Маршрутов будет два: через Констанцу/Дунайский канал и Черное море. Транзитное время оценивают примерно в 1,5 дня.

Компания уже обновила систему для получения бронирований в порт Рени. Однако в Maersk отметили, что их выполнение будет зависеть от рабочих возможностей и надлежащей документации, включая юридическое принятие положения об Украине из-за постоянного риска в регионе.

Напомним, что в начале декабря 2022 года на территории порта Рени заработал контейнерный терминал компании "Викинг Альянс". Она является партнером холдинга Maersk.