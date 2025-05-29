Суд в США постановил заблокировать введенные Трампом пошлины: президент превысил полномочия

Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.

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Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Президент превысил полномочия

Отмечается, что в решении коллегии из трех судей говорится, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA), на который Трамп сослался для обоснования введения тарифов, не дает президенту права вводить пошлины почти на весь мир.

В решении суда говорится, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не могут быть отменены чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США. Указано, что введя пошлины на импорт из стран, продающих США больше, чем покупают, Трамп превысил свои полномочия.

"Неограниченное делегирование полномочий по пошлинам будет представлять собой неправомерную передачу полномочий другой ветви власти", — говорится в решении суда.

Иск, поданный некоммерческой юридической фирмой Liberty Justice Center от имени пяти предприятий малого бизнеса, импортирующих товары из стран, на которые распространяются пошлины, стал первым крупным судебным спором по пошлинам Трампа.

Трамп подал апелляцию

В течение нескольких минут после вынесения вердикта администрация Трампа подала апелляцию.

Заместитель главы администрации Белого дома и один из ведущих политических советников Трампа Стивен Миллер высказал упрек суду.

"Судебный переворот вышел из-под контроля", — написал он в соцсетях.

Пока еще не менее пяти других судебных обжалований пошлин находятся на рассмотрении.

Решение суда по блокированию таможенных пошлин Трампа останавливает действие тарифов в 30% против КНР, но не распространяется на 25-процентные пошлины на импорт авто, стали и алюминия.

Также приостанавливаются пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% универсальные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.

Суд постановил предоставить 10 календарных дней для административных распоряжений "для вступления в силу постоянного судебного запрета".

Пошлина Трампа против всех стран

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

9 апреля Трамп ввел 90-дневную паузу для взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая.