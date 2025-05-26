Европейские акции резко выросли после отсрочки тарифов Трампа

Европейские акции резко выросли в понедельник, 26 мая. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлины на товары из Европейского союза.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Указывается, что общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,9%. В пятницу этот индекс потерял 0,9% после неожиданных заявлений Трампа о жестких тарифах из-за якобы недостаточно быстрого прогресса в торговых переговорах с ЕС.

Секторы, чувствительные к тарифному давлению, также показали заметный рост. Индекс автомобилей и запчастей отскочил на 1,1%, при этом акции Stellantis выросли на 2,5%, Mercedes – на 1,9%, а Valeo подскочили на 4,9%. Акции компаний класса люкс, в значительной степени зависящих от рынка США, также выросли: Kering, LVMH и Richemont подорожали на 0,9-1,4%.

Экономически чувствительные банки продемонстрировали рост на 1,2%, а технологические компании – на 1,7%. Более всего среди секторов вырос европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности, увеличившись на 1,8%. В лидерах дня – Thyssenkrupp, акции которой выросли на 6,7% на фоне планов выделения военного подразделения.

На валютном рынке евро подскочил, а доллар продолжил падение. Инвесторы стали избегать американских активов из-за опасений снижения экономического роста и бюджетных проблем в США, особенно после недавнего снижения кредитного рейтинга Moody's.

Напомним, в пятницу, 23 мая, Трамп сначала рекомендовал ввести 50% тарифы на импорт из ЕС с 1 июня и рассматривал возможность введения 25% тарифа на любые iPhone Apple, произведенные за пределами Соединенных Штатов.

Впрочем, в воскресенье Трамп отказался от своих угроз ускорить введение пошлин, согласившись продлить торговые переговоры до 9 июля после запроса главы исполнительного органа ЕС о предоставлении большего времени для достижения "хорошего соглашения".