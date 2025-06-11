США та Китай відновили торговельне перемир'я, скасувавши обмеження на рідкісноземельні метали

Сполучені Штати Америки та Китай погодили угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.

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Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Reuters.

Після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік сказав, що нова домовленість спирається на те, про що сторони вже домовилися в Женеві минулого місяця. Вона передбачає зниження мит, які подекуди сягали понад 100%.

Лутнік, не розкриваючи деталей, повідомив, що США скасують частину власних експортних обмежень.

"Ми досягли рамкової угоди для реалізації Женевського консенсусу та дзвінка між двома президентами. Ідея полягає в тому, що ми повернемося та поговоримо з президентом Трампом і переконаємося, що він це схвалить. Вони (китайці - ред.) повернуться та поговорять з президентом Сі та переконаються, що він це схвалить, і якщо це буде схвалено, тоді ми впровадимо цю рамкову угоду", — сказав він.

На окремому брифінгу заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченганг також заявив, що в принципі було досягнуто рамкової торговельної угоди, яка буде доведена до відома лідерів США та Китаю.

Країни мають час до 10 серпня, щоб погодити повноцінну угоду. Інакше митні ставки знову злетять: США можуть підвищити їх до 145%, Китай — до 125%.

Лутнік наголосив, що обмеження на рідкісноземельні метали — ключовий пункт угоди. США, за його словами, вже готують заходи у відповідь, якщо експорт Китаю не відновиться.

Експорт рідкісноземельних магнітів китайського виробництва до США

Після переговорів офіційні особи США заявили, що вони "абсолютно очікують" вирішення питань щодо поставок рідкоземельних мінералів та магнітів.

Як пише Bloomberg, великий китайський виробник магнітів з рідкоземельних елементів отримав дозволи на експорт до країн, включаючи США, що може бути ознакою послаблення напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Рідкісноземельні елементи опинилися в центрі виснажливої ​​торговельної війни між США та Китаєм, причому Пекін використовує свій контроль над сектором, щоб протистоятиадміністрації Трампа,враховуючи, що місцеві виробники становлять близько 70% світових поставок. Переговори на високому рівні між Пекіном та Вашингтоном у Лондоні цього тижня дозволили сторонам узгодити план відновлення потоку чутливих товарів.

Напруженість у торговельних відносинах між США та Китаєм

Цього року торговельна напруженість між США та Китаєм значно зросла. Після того, як Трамп підвищив мита на китайські товари, Пекін вдався до аналогічних кроків у відповідь. Хоча Женевська угода мала сприяти ширшій деескалації, подальші переговори зайшли в глухий кут через взаємні звинувачення, не дозволивши досягти значного прогресу.

США скаржилися на скорочення поставок рідкісноземельних магнітів, необхідних для американських електромобілів та оборонних систем.

Китай своєю чергою обурився обмеженнями США на чіпи штучного інтелекту від Huawei Technologies Co., програмне забезпечення для розробки чіпів, двигуни літаків та візи для понад 280 000 китайських студентів.

Нагадаємо, Китай звинуватив США у порушенні нещодавньої торговельної угоди та пообіцяв вжити заходів для захисту своїх інтересів. Міністерство торгівлі Китаю 2 червня виступило із заявою, в якій засудило заяву Трампа про те, що Пекін порушив консенсус, досягнутий у Женеві минулого місяця.