США та Китай відновлюють торговельні переговори: головна тема обговорення рідкісноземельні мінерали

США та Китай готуються до відновлення торговельних переговорів 9 червня у Лондоні для подальшого зниження напруженості навколо рідкісноземельних мінералів та передових технологій. Переговори стали можливими після телефонної розмови між лідерами Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном минулого тижня.

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Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Повідомляється, що обидві сторони звинуватили одна одну у відмові від угоди, укладеної в Женеві у травні, коли вони досягли згоди принаймні тимчасово знизити тарифи, які зросли до понад 100%.

Після домовленостей з Китаєм про відновлення експорту критичних мінералів Трамп заявив, що очікує, що зустріч в Лондоні пройде "дуже добре".

Водночас Китай повідомив у суботу, що схвалив певні запити на експорт рідкісноземельних елементів, хоча не розкрив, для яких саме країн чи галузей.

"Ми хочемо, щоб рідкісноземельні метали, магніти, які мають вирішальне значення для мобільних телефонів і всього іншого, надходили так само як і до початку квітня, і ми не хочемо, щоб якісь технічні деталі уповільнювали цей процес", – заявив радник Трампа Кевін Гассет.

Напруженість у торговельних відносинах між США та Китаєм

Цього року торговельна напруженість між США та Китаєм значно зросла. Після того, як Трамп підвищив мита на китайські товари, Пекін вдався до аналогічних кроків у відповідь. Хоча Женевська угода мала сприяти ширшій деескалації, подальші переговори зайшли в глухий кут через взаємні звинувачення, не дозволивши досягти значного прогресу.

США скаржилися на скорочення поставок рідкісноземельних магнітів, необхідних для американських електромобілів та оборонних систем.

Китай своєю чергою обурився обмеженнями США на чіпи штучного інтелекту від Huawei Technologies Co., програмне забезпечення для розробки чіпів, двигуни літаків та візи для понад 280 000 китайських студентів.

Нагадаємо, Китай звинуватив США у порушенні нещодавньої торговельної угоди та пообіцяв вжити заходів для захисту своїх інтересів. Міністерство торгівлі Китаю 2 червня виступило із заявою, в якій засудило заяву Трампа про те, що Пекін порушив консенсус, досягнутий у Женеві минулого місяця.