Китайські обмеження експорту рідкісноземельних елементів б'ють по світовому автопрому

У світі зростає занепокоєння через посилення Китаєм обмежень на експорт критично важливих мінералів. Деякі європейські заводи з виробництва автозапчастин призупинили роботу.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Рішення Китаю у квітні призупинити експорт широкого спектра рідкісноземельних елементів та пов'язаних з ними магнітів перевернуло ланцюги поставок, що є ключовими для автовиробників, виробників аерокосмічної галузі, напівпровідникових компаній та військових підрядників по всьому світу.

Частину з них відхилили через "суто процедурні підстави". Зокрема, у деяких випадках китайська сторона вимагає надати конфіденційні відомості, які зокрема пов'язані з інтелектуальною власністю.

Європейська асоціація постачальників автомобілів (CLEPA) повідомила, що кілька виробничих ліній зупинилися через вичерпання запасів. Це є черговим свідченням зростаючої загрози для виробництва, спричиненої логістичними та експортними обмеженнями.

Квітневі оголошення Китаю, що збіглися з їхньою відповіддю на тарифи Вашингтона, викликають занепокоєння серед керівників підприємств у всьому світі, оскільки ці заходи застосовуються глобально.

Щоб убезпечитись від потенційних загроз постачанню, керівник виробництва Mercedes-Benz Йорг Бурзер повідомив, що компанія обговорює зі своїми провідними постачальниками створення "буферів", таких як запаси. Наразі Mercedes ще не відчуває дефіциту.

Компанія BMW повідомила про порушення в частині своєї мережі постачальників, хоча її власні заводи продовжують працювати у звичайному режимі.

Ця ситуація підкреслює зростаючі побоювання. Німецькі та американські автовиробники, а також індійський виробник електромобілів, що висловив аналогічні скарги минулого тижня, відзначають, що обмеження, запроваджені Китаєм, загрожують світовому виробництву.

Нагадаємо, у відповідь на мита президента Трампа Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.