Виробник енергообладнання розповів, чому буде важко відмовитись від китайських складників

Власник компанії "Промавтоматика Вінниця" Михайло Ганчук розповів, що виробникам буде важко відмовитись від китайських складників, оскільки за певними позиціями китайські виробники домінують на світовому ринку. Про це Ганчук розповів в інтерв'ю для Delo.ua.

"До прикладу, у наших виробах ми використовуємо багато рішень з елементами живлення, це фактично все Китай. Він може заходити з різних країн, але це все одно буде китайське виробництво. Аналогічна ситуація з сонячними панелями. В Україні їх ніколи ніхто не робив, в Німеччині, наприклад, було чотири великі заводи. З них залишився один і то він дотаційний", — розповів бізнесмен.

При цьому він зауважив, що його компанія з 2023 року працює над диверсифікацією постачання та нарощує імпорт складників з Нідерландів, Італії, Чехії та Польщі.

Ганчук також зауважив, що у випадку якщо влада змусить бізнес відмовитись від китайських складників бізнес зможе це зробити, але ціна кінцевої продукції при цьому значно зросте.

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

При цьому українські промисловці зазначають, що торгова війна між найбільшими економіками світу може спровокувати тренд на глобальне закриття ринків, що зачепить також і Україну.

Про нові розробки у сфері енергетичного обладнання, тренди на ринку енергетичного обладнання, та чому заводських працівників у найближчому майбутньому не замінять роботами читайте в інтерв'ю Михайла Ганчука на Delo.ua.