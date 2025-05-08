Производитель энергооборудования рассказал, почему будет сложно отказаться от китайских комплектующих

Владелец компании "Промавтоматика Винница" Михаил Ганчук рассказал, что производителям будет сложно отказаться от китайских комплектующих, поскольку по определенным позициям китайские производители доминируют на мировом рынке. Об этом Ганчук рассказал в интервью Delo.ua.

"К примеру, в наших изделиях мы используем много решений с элементами питания, это фактически все Китай. Он может заходить из разных стран, но это все равно будет китайское производство. Аналогичная ситуация с солнечными панелями. В Украине их никогда никто не делал, в Германии, например, было четыре крупных завода. Из них остался один и то он дотационный", — рассказал бизнесмен.

При этом он отметил, что его компания с 2023 года работает над диверсификацией поставок и наращивает импорт компонентов из Нидерландов, Италии, Чехии и Польши.

Ганчук также отметил, что в случае, если власти заставят бизнес отказаться от китайских составляющих, бизнес сможет это сделать, но цена конечной продукции при этом значительно вырастет.

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

В ответ на пошлины президента Трампа, Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

При этом украинские промышленники отмечают, что торговая война между крупнейшими экономиками мира может спровоцировать тренд по глобальному закрытию рынков, что затронет также и Украину.

О новых разработках в сфере энергетического оборудования, трендах на рынке энергетического оборудования и почему заводских работников в ближайшем будущем не заменят работами читайте в интервью Михаила Ганчука на Delo.ua.