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Китайские ограничения экспорта редкоземельных элементов отражаются на мировом автопроме

завод
Европейские заводы автозапчастей останавливаются / Depositphotos

В мире растет беспокойство из-за усиления Китаем ограничений на экспорт критически важных минералов. Некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили работу.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Решение Китая в апреле приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных элементов и связанных с ними магнитов перевернуло цепи поставок, ключевых для автопроизводителей, производителей аэрокосмической отрасли, полупроводниковых компаний и военных подрядчиков по всему миру.

Часть из них отклонили из-за "чисто процедурных оснований". В частности, в некоторых случаях китайская сторона требует предоставить конфиденциальные сведения, в частности связанные с интеллектуальной собственностью.

Европейская ассоциация поставщиков автомобилей (CLEPA) сообщила, что несколько производственных линий остановились из-за исчерпания запасов.

Апрельские объявления Китая, совпавшие с их ответом на тарифы Вашингтона, вызывают беспокойство среди руководителей предприятий во всем мире, поскольку эти меры применяются глобально.

Чтобы обезопасить себя от потенциальных угроз поставке, руководитель производства Mercedes-Benz Йорг Бурзер сообщил, что компания обсуждает со своими ведущими поставщиками создание "буферов", таких как запасы. Mercedes еще не испытывает дефицита.

Компания BMW сообщила о нарушениях в части своей сети поставщиков, хотя ее собственные заводы продолжают работать в обычном режиме.

Эта ситуация подчеркивает растущие опасения. Немецкие и американские автопроизводители, а также индийский производитель электромобилей, выразивший аналогичные жалобы на прошлой неделе, отмечают, что ограничения, введенные Китаем, угрожают мировому производству.

Напомним, в ответ на пошлины президента Трампа Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов — сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб