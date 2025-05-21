General Motors приостановил экспорт автомобилей в Китай: какая причина

Автомобильный концерн General Motors приостановил экспорт автомобилей американского производства в Китай из-за взаимных пошлин Вашингтона и Пекина. За три месяца 2025 года компания продала на рынке КНР почти 500 тысяч своих автомобилей.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The New York Times.

Американский автопроизводитель подтвердил, что прекратил отгрузку внедорожников Chevrolet Tahoe в Китай и откажется от планов экспорта туда других высококлассных моделей.

По словам представителя GM, в прошлом году компания начала экспортировать Tahoe на рынок КНР. Экспорт осуществлялся в рамках инициативы под названием Durant Guild, названной в честь Билли Дюранта, основавшего GM более столетия назад.

Экспорт Durant Guild составил менее 0,1% автомобилей, которые GM продает в Китае. За первый квартал этого года компания сообщила о продаже 443 000 автомобилей в КНР, где она производит модели в рамках совместных предприятий с китайскими производителями.

"Из-за значительных изменений экономических условий мы решили реструктуризировать Durant Guild и соответственно оптимизировать деятельность GM China", – говорится в заявлении General Motors.

"GM стремится к дальнейшему развитию на китайском рынке и содействию успеху совместных предприятий с нашими партнерами. Чтобы сохранить устойчивое развитие бизнеса, мы должны сосредотачиваться на сильном исполнении, гибкости бизнеса и выборе для клиентов", – добавили в компании.

Напомним, пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов .