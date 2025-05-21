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General Motors приостановил экспорт автомобилей в Китай: какая причина
Автомобильный концерн General Motors приостановил экспорт автомобилей американского производства в Китай из-за взаимных пошлин Вашингтона и Пекина. За три месяца 2025 года компания продала на рынке КНР почти 500 тысяч своих автомобилей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The New York Times.
Американский автопроизводитель подтвердил, что прекратил отгрузку внедорожников Chevrolet Tahoe в Китай и откажется от планов экспорта туда других высококлассных моделей.
По словам представителя GM, в прошлом году компания начала экспортировать Tahoe на рынок КНР. Экспорт осуществлялся в рамках инициативы под названием Durant Guild, названной в честь Билли Дюранта, основавшего GM более столетия назад.
Экспорт Durant Guild составил менее 0,1% автомобилей, которые GM продает в Китае. За первый квартал этого года компания сообщила о продаже 443 000 автомобилей в КНР, где она производит модели в рамках совместных предприятий с китайскими производителями.
"Из-за значительных изменений экономических условий мы решили реструктуризировать Durant Guild и соответственно оптимизировать деятельность GM China", – говорится в заявлении General Motors.
"GM стремится к дальнейшему развитию на китайском рынке и содействию успеху совместных предприятий с нашими партнерами. Чтобы сохранить устойчивое развитие бизнеса, мы должны сосредотачиваться на сильном исполнении, гибкости бизнеса и выборе для клиентов", – добавили в компании.
Напомним, пошлины Трампа могут стоить американским автопроизводителям около 108 млрд долларов .