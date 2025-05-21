General Motors призупинив експорт автомобілів до Китаю: яка причина

Автомобільний концерн General Motors призупинив експорт автомобілів американського виробництва до Китаю через взаємні мита Вашингтона і Пекіна. За три місяці 2025 року компанія продала на ринку КНР майже 500 тисяч своїх автомобілів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на матеріал The New York Times.

Американський автовиробник підтвердив, що припинив відвантаження позашляховиків Chevrolet Tahoe до Китаю та відмовиться від планів експорту туди інших висококласних моделей.

За словами речника GM, минулого року компанія почала експортувати Tahoe на ринок КНР. Експорт здійснювався в рамках ініціативи під назвою Durant Guild, названої на честь Біллі Дюранта, який заснував GM понад століття тому.

Експорт Durant Guild становив менше 0,1 відсотка автомобілів, які GM продає в Китаї. За перший квартал цього року компанія повідомила про продаж 443 000 автомобілів в КНР, де вона виробляє моделі в рамках спільних підприємств з китайськими виробниками.

"Через значні зміни економічних умов ми вирішили реструктуризувати Durant Guild та відповідно оптимізувати діяльність GM China", – йдеться у заяві General Motors.

"GM прагне до подальшого розвитку на китайському ринку та сприяння успіху спільних підприємств з нашими партнерами. Щоб зберегти сталий розвиток бізнесу, ми повинні зосереджуватися на сильному виконанні, гнучкості бізнесу та виборі для клієнтів", – додали в компанії.

Нагадаємо, мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів.