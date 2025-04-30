Через мита Трампа Aston Martin обмежує імпорт автомобілів у США

Британський автовиробник Aston Martin Lagonda Global Holdings обмежує постачання своїх автомобілів класу люкс у США, щоб пом'якшити удар від автомобільних мит президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Вloomberg.

За словами генерального директора Адріана Холлмарка, компанія використовує наявні запаси, що зберігаються у його американських дилерів. Автовиробник повідомив про падіння виручки в першому кварталі на 13% та збиток до вирахування податків у розмірі $107 млн. Акції Aston Martin упали на 1,3% на відкритті лондонських торгів 30 квітня. Загалом за цей рік падіння акцій склало 35%.

Aston Martin не виробляє автомобілі в США. Компанія вже заявила, що планує підняти ціни на деякі моделі, які вона імпортує у Сполучені Штати.

За перші три місяці року в США було відправлено 319 автомобілів класу люкс, що на 5% більше, ніж роком раніше.

За даними Aston Martin, її прибуток скоротився приблизно на 15 мільйонів фунтів стерлінгів ($20 018 250) після того, як він інвестував у покращення програмного забезпечення своїх автомобілів.

Aston Martin - не єдиний британський автовиробник, який знизив постачання у відповідь на мита Трампа. Виробник люксових позашляховиків Jaguar Land Rover призупинив експорт у США у квітні.

Нагадаємо, з 2 квітня почали діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США. Адміністрація Дональда Трампа вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.