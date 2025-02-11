Відповідь Трампу: в Китаї запрацювали додаткові мита на автомобілі з США

Попри тривалі переговори, США та Китай не змогли уникнути подальшої ескалації торговельної війни. Китайський уряд ввів додаткові 10% мита на великогабаритні американські автомобілі, анонсовані до цього.

За даними китайської державної телерадіомовної компанії CCTV, оскільки дві країни не змогли досягти угоди щодо загального податку на китайські товари, введеного адміністрацією Дональда Трампа, додаткове мито набуло чинності 10 лютого проти товарів з США, включаючи транспортні засоби з двигунами об’ємом понад 2,5 літра, у результаті чого загальний збір склав 25%.

Як пише Bloomberg, експорт таких транспортних засобів невеликий порівняно з кількістю автомобілів, які компанії, включаючи General Motors Co., виробляють на місцевому рівні разом із партнерами. Згідно з митними даними, минулого року виробники відправили із США до Китаю транспортні засоби на суму близько $3,1 млрд з двигунами більшої потужності.

Зазначається, що китайське мито ще більше ускладнить становище американських автовиробників у Китаї, які і так зазнають збитків через зростання популярності місцевих електромобілів. Наприклад минулого року General Motors повідомила про витрати та списання на суму понад 5 мільярдів доларів, пов’язаних із її проблемною діяльністю в Китаї. На думку експертів, найбільше від додаткового мита постраждають GM та Ford.

Відповідь Китаю на нові мита США

Після оголошення Трампом митних обмежень, Китай прагнув розпочати торговельні переговори, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням. А 4 лютого Китай запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.

Як пише Reuters, окремо міністерство торгівлі Китаю та митна адміністрація заявили, що країна запроваджує експортний контроль над вольфрамом, телуром, рутенієм, молібденом і товарами, пов'язаними з рутенієм, з метою "захисту інтересів національної безпеки".

Зауважимо, введення 10%-вих мит США було розцінено Китаєм як перший крок у торговельній війні. Пекін зазначив, що ця міра є спробою тиску з боку США, проте наголосив, що ситуація може погіршитися, оскільки Трамп погрожував підвищити мита до 60%.