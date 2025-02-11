Ответ Трампу: в Китае заработали дополнительные пошлины на автомобили из США

Несмотря на длительные переговоры, США и Китай не смогли избежать дальнейшей эскалации торговой войны. Китайское правительство ввело дополнительные 10% пошлины на крупногабаритные американские автомобили, анонсированные ранее.

По данным китайской государственной телерадиовещательной компании CCTV, поскольку две страны не смогли достичь соглашения по общему налогу на китайские товары, введенному администрацией Дональда Трампа, дополнительная пошлина вступила в силу 10 февраля против товаров из США, включая транспортные средства с двигателями объемом более 2,5 литра, в результате чего общий сбор составил 25%.

Как пишет Bloomberg, экспорт таких транспортных средств невелик по сравнению с количеством автомобилей, которые компании, включая General Motors Co., производят на местном уровне вместе с партнерами. Согласно таможенным данным, в прошлом году производители отправили из США в Китай транспортные средства на сумму около $3,1 млрд с двигателями большей мощности.

Отмечается, что китайская пошлина еще больше усложнит положение американских автопроизводителей в Китае, которые и так терпят убытки из-за роста популярности местных электромобилей. Например, в прошлом году General Motors сообщила о расходах и списаниях на сумму более 5 миллиардов долларов, связанных с ее проблемной деятельностью в Китае. По мнению экспертов, больше от дополнительной пошлины пострадают GM и Ford.

Ответ Китая на новые пошлины США

После объявления Трампом таможенных ограничений, Китай стремился начать торговые переговоры, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения. А 4 февраля Китай ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.

Как пишет Reuters, отдельно министерство торговли Китая и таможенная администрация заявили, что страна вводит экспортный контроль над вольфрамом, теллурой, рутением, молибденом и товарами, связанными с рутением, с целью "защиты интересов национальной безопасности".

Заметим, что введение 10%-ных пошлин США было расценено Китаем как первый шаг в торговой войне. Пекин отметил, что эта мера является попыткой давления со стороны США, однако отметил, что ситуация может ухудшиться, поскольку Трамп угрожал повысить пошлины до 60%.