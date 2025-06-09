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США и Китай возобновляют торговые переговоры: главная тема обсуждения редкоземельные минералы
США и Китай готовятся к возобновлению торговых переговоров 9 июня в Лондоне для дальнейшего снижения напряженности вокруг редкоземельных минералов и передовых технологий. Переговоры стали возможны после телефонного разговора между лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на прошлой неделе.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Bloomberg.
Сообщается, что обе стороны обвинили друг друга в отказе от соглашения, заключенного в Женеве в мае, когда они достигли согласия по крайней мере временно снизить возросшие до 100% тарифы.
После договоренностей с Китаем о возобновлении экспорта критических минералов Трамп заявил, что ожидает, что встреча в Лондоне пройдет "очень хорошо".
В то же время Китай сообщил в субботу, что одобрил определенные запросы на экспорт редкоземельных элементов, хотя не раскрыл, для каких стран или отраслей.
"Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, имеющие решающее значение для мобильных телефонов и всего прочего, поступали так же, как и до начала апреля, и мы не хотим, чтобы какие-то технические детали замедляли этот процесс", — заявил советник Трампа Кевин Гассет.
Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем
В этом году торговая напряженность между США и Китаем значительно возросла. После того как Трамп повысил пошлины на китайские товары, Пекин прибег к аналогичным ответным шагам. Хотя Женевское соглашение должно было способствовать более широкой деэскалации, дальнейшие переговоры зашли в тупик из-за взаимных обвинений, не позволив добиться значительного прогресса.
США жаловались на сокращение поставок редкоземельных магнитов, необходимых американским электромобилям и оборонным системам.
Китай в свою очередь возмутился ограничениями США на чипы искусственного интеллекта от Huawei Technologies Co., программное обеспечение для разработки чипов, двигатели самолетов и визы для более 280 000 китайских студентов.
Напомним, Китай обвинил США в нарушении недавнего торгового соглашения и пообещал принять меры по защите своих интересов. Министерство торговли Китая 2 июня выступило с заявлением, в котором осудило заявление Трампа о том, что Пекин нарушил консенсус, достигнутый в Женеве в прошлом месяце.