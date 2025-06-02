Китай звинуватив США у порушенні торговельної угоди та обіцяє жорстку відповідь

Китай звинуватив США у порушенні нещодавньої торговельної угоди та пообіцяв вжити заходів для захисту своїх інтересів. Це послабило перспективу телефонної розмови з главою КНР Сі Цзіньпіном, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче провести для продовження двосторонніх переговорів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністерство торгівлі Китаю в понеділок, 2 червня, виступило із заявою, в якій засудило заяву Трампа про те, що Пекін порушив консенсус, досягнутий у Женеві минулого місяця.

Пекін звинуватив Вашингтон в односторонньому запровадженні нових торговельних обмежень, включаючи контроль за експортом мікросхем ШІ, обмеження на продаж програмного забезпечення для проектування мікросхем до КНР та анулювання китайських студентських віз.

"Якщо США наполягатимуть на своєму і продовжуватимуть завдавати шкоди інтересам Китаю, КНР продовжить вживати рішучих та жорстких заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", — йдеться у заяві міністерства.

Напруженість між найбільшими економіками світу знову загострюється після скасування тарифів у травні. Адміністрація Трампа минулого тижня повідомила, що планує розпочати скасування віз для китайських студентів, одночасно обмежуючи продаж програмного забезпечення для проектування мікросхем до Китаю та заборонили експорт критично важливих деталей та технологій для реактивних двигунів.

Крім напруженості в економічних зв'язках, зростає геополітичне протистояння. Міністерство закордонних справ Китаю на вихідних висловило протест проти заяви міністра оборони США Піта Хегсета на зустрічі військових начальників про те, що Китай є безпосередньою загрозою Тайваню, на який претендує Пекін.

Трамп не став вдаватися до подробиць, коли в п'ятницю звинуватив Пекін у порушенні тарифного перемир'я, але торговий представник США Джеймісон Грір нарік, що Китай не прискорив експорт найважливіших корисних копалин, необхідних для американських компаній електроніки.

За останній тиждень Китай послабив контроль над експортом рідкісноземельних металів темпами, які "повільніші, ніж хотілося б промисловості", заявив Майкл Харт, президент Американської торгової палати в Китаї.

У своїй заяві Міністерство торгівлі заявило, що "рішуче відкидає" звинувачення США і що країна суворо та щиро дотримується консенсусу.

Нагадаємо, 12 травня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати досягли "значного прогресу" та уклали торговельну угоду з Китаєм.