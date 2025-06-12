Трамп знову погрожує за півтора-два тижні встановити односторонні мита для десятків країн

Президент США Дональд Трамп 11 червня заявив, що має намір протягом найближчих одного-двох тижнів направити листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок. Це відбудеться до останнього терміну 9 липня, коли планується повторне запровадження підвищених мит для десятків країн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Приблизно через півтора-два тижні ми розішлемо листи країнам і розкажемо їм, у чому полягає угода. У певний момент ми просто розсилатимемо листи. І я думаю, ви розумієте, що, говорячи, що це угода, ви можете її прийняти чи відмовитися", — заявив Трамп журналістам у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Неясно, чи виконає Трамп свою обіцянку. Президент часто встановлював двотижневі терміни для дій, але вони наставали пізніше чи не наступали взагалі.

У квітні Трамп оголосив про підвищення мит для десятків торгових партнерів, але призупинив їх на 90 днів, оскільки ринки впали, а інвестори побоювалися, що мита спровокують глобальний спад економіки. Однак, незважаючи на переговори, єдина торгова структура, якої досягли США, — це угода з Великобританією, а також тарифне перемир'я з Китаєм.

Трамп заявив, що торговельну рамкову програму з Китаєм завершено і дозволить Пекіну постачати рідкісноземельні метали і магніти, а США дозволять китайським студентам навчатися в американських коледжах та університетах.

На запитання журналістів, чи він розглядає можливість продовження терміну укладання угод з окремими країнами, Трамп відповів: "Так, я відкритий до цього. Але не думаю, що це буде потрібно".

Трамп спочатку припускав, що він вестиме переговори з кожним партнером, але відійшов від цієї ідеї, віддавши пріоритет переговорам з деякими ключовими економічними партнерами і визнавши, що адміністрація не має можливості вести переговори щодо десятків окремих угод. Команда Трампа також працює над укладанням двосторонніх угод з Індією, Японією, Південною Кореєю, а також з ЄС. За словами міністра торгівлі США Говарда Лютника, угода з Європейським Союзом, ймовірно, стане однією з останніх, яку укладуть Сполучені Штати.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд США дозволив Дональду Трампу продовжувати застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.