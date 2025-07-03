Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам", — заявил Трамп в Truth Social после разговора с главой Вьетнама То Ламом.

Указано, что США   установят ниже обещанного тарифа на товары, которые экспортирует Вьетнам. Согласно этому плану, объявленному в апреле, американские импортеры вьетнамских товаров должны платить 46% пошлины.

Впрочем, вьетнамские товары будут облагаться 20% пошлиной, а перегрузки из третьих стран через Вьетнам будут облагаться 40% пошлиной. По словам Трампа, Вьетнам сможет импортировать американские товары с нулевой пошлиной.

В ответ на это Вьетнам обязуется "предоставить преференциальный доступ на рынок для американских товаров, включая автомобили с большими двигателями ".

Больше подробностей соглашения пока неизвестно.

США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, а растущие экономические, дипломатические и военные связи двух стран защитят от крупнейшего стратегического соперника Вашингтона – Китая. Но Вьетнам стремится поддерживать тесные отношения с обеими сверхдержавами.

Правительство Вьетнама не подтвердило конкретные уровни тарифов, а соглашение назвало "заявлением о торговых рамках".

Лам также попросил Трампа признать Вьетнам страной с рыночной экономикой и снять ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Америку.

Ранее Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Ранее Трамп заявил, что направит письма торговым партнерам с указанием односторонних тарифных ставок. Это произойдет до последнего срока 9 июля, когда планируется повторное введение повышенных пошлин для десятков стран.

Автор:
Светлана Манько