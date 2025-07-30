Трамп запроваджує 25% мито на імпорт з Індії через співпрацю з РФ: що це означає

З 1 серпня США запроваджують 25% мито на імпорт товарів з Індії. Рішення президента Дональда Трампа стало відповіддю на тісну співпрацю Нью-Делі з Москвою, зокрема, закупівлі військового обладнання та енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Президент Сполучених Штатів зазначив, що тарифи стосовно товарів з Індії "одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар’єри серед усіх країн".

"Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Отже, з першого серпня Індія платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф за вищесказане", – написав американський лідер у власній мережі TruthSocial.

Заява Дональда Трампа прозвучала напередодні останнього терміну 1 серпня, встановленого ним для запровадження нових імпортних мит для десятків торгових партнерів.

Як вважають журналісти агентства, це мито розбиває надії Нью-Делі на преференційний режим у порівнянні з іншими країнами регіону. Індія була однією з перших країн, що вступили в переговори з Вашингтоном після високопоставленого візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому. Однак останнім часом уряд Індії перейшов на жорсткішу позицію, оскільки переговори наштовхнулися на перешкоди через такі спірні питання, як сільське господарство.

Додаткові мита вдарять по РФ

Загроза Трампа запровадити додаткові санкції проти Індії пролунала наступного дня після того, як він офіційно оголосив, що дає Росії новий десятиденний термін для досягнення перемир'я з Україною в рамках його прагнення покласти край війні. Президент США пригрозив Кремлю митами, які можуть набути форми додаткових мит, що вдарять по країнах, які купують російську експортну продукцію, наприклад, нафту. Вашингтон розглядає такі закупівлі нафти як форму мовчазної підтримки РФ.

Нові мита Трампа

Нещодавно Трамп уклав торговельну угоду з Японією, яка знижує мита на автомобілі з існуючих 25% до 15%. Також Токіо звільняється від тарифів на інші товари в обмін на пакет інвестицій та позик у розмірі 550 мільярдів доларів.

Також угоди підписані з Філіппінами та Індонезією. Обидві угоди передбачають встановлення 19-відсоткових мит на імпортовану продукцію з цих країн. Водночас американські товари, які експортуватимуться до Індонезії та Філіппін, звільнятимуться від митного оподаткування.