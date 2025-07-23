Трамп подписал крупнейшее торговое соглашение в истории с Японией: какие условия

Президент США Дональд Трамп заключил торговое соглашение с Японией, которое снижает пошлины на импорт автомобилей и освобождает Токио от тарифов на другие товары в обмен на пакет инвестиций и займов в размере 550 миллиардов долларов. Также соглашения подписаны с Филиппинами и Индонезией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Соглашение с Японией

Отмечается, что соглашение с Японией стало самым важным с момента обнародования масштабных глобальных пошлин Трампа в апреле.

Критически важный автомобильный сектор Японии, на который приходится более четверти экспорта США, получит снижение существующих тарифов с 25% до 15%. Таможенные пошлины, которые должны были быть введены на другие японские товары с 1 августа, будут также снижены до 15%.

Это заявление привело к росту японского фондового индекса Nikkei более 3% к самому высокому уровню за год, а акции автопроизводителей, в частности Toyota выросли более чем на 14%, а Honda почти на 12%.

Трамп акцентировал, что Япония приступит к активной торговле с США в таких секторах, как автомобилестроение, грузовой транспорт, рис и другие виды сельскохозяйственной продукции.

В сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что это крупнейшее торговое соглашение в истории, а Америка всегда будет поддерживать отличные отношения с Японией».

Соглашение с Индонезией и Филиппинами

Кроме того, как пишет CNN, Трамп сообщил о заключении торговых договоренностей с Индонезией и Филиппинами. Оба соглашения предусматривают установление 19-процентных пошлин на импортируемую продукцию из этих стран. В то же время, американские товары, которые будут экспортироваться в Индонезию и Филиппин, будут освобождаться от таможенного налогообложения.

Объявление о подписании соглашений прозвучало после встречи Трампа с президентом Филиппином Фердинандом Маркосом в Белом доме. Подводя итоги переговоров, Трамп отметил: "Это был отличный визит, мы заключили торговое соглашение".

Тарифы Трампа

Ранее Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения.

Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы.

Трамп уже заключил торговое соглашение с Вьетнамом Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Кроме того, Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.