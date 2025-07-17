Трамп готовит тарифы для 150 стран: ставка может достигать 15%

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми у Соединенных Штатов торговые отношения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По словам Трампа, этим странам будут разосланы официальные сообщения с деталями новых условий, являющихся частью его обновленной торговой стратегии.

"Мы просто вышлем сообщение об оплате, в котором будет указано, какой будет тарифная ставка", - заявил Трамп в среду во время общения с журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что речь идет преимущественно о небольших странах, не имеющих значительного торгового объема с США.

Позже Трамп уточнил, что окончательная ставка еще не определена, но предположительно будет составлять 10 или 15%. Кроме того, администрация продлила предварительный дедлайн для переговоров с 9 июля по 1 августа, оставив пространство для возможных договоренностей, которые позволили бы избежать пошлин.

Новая тарифная инициатива вызвала оживленные реакции среди торговых партнеров США, в частности, в Европейском Союзе и странах Азии. По словам Алисии Гарсии Эрреро, главного экономиста Natixis для Азиатско-Тихоокеанского региона, фиксированные ставки могут быть положительным сигналом для меньших стран, которые избегнут более жестких пошлин. В то же время это также свидетельствует об ограничении Трампа: слишком высокие тарифы способны нанести ущерб и самим США.

Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы. Впрочем, сами "письма с тарифами" он называет соглашениями и демонстрирует низкую заинтересованность в переговорах, в том числе с ЕС.

Особое внимание президент обратил на Канаду, которой с августа может быть установлен 35% тариф на отдельные товары. Впрочем, он воздержался от окончательных комментариев, отметив, что сейчас рано говорить об этом.

Напомним, Трамп заявил, что США введут 50% пошлины на весь импорт из Бразилии после того, как на этой неделе поссорился со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой, который назвал его нежелательным "императором"