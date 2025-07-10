США вводят 50% пошлины на медь с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новой 50-процентной пошлины на импорт меди, которая начнет действовать с 1 августа 2025 года. По словам главы Белого дома, этот шаг имеет целью защиту и развитие отечественной отрасли, которая критически важна для оборонной, электронной и автомобильной промышленности США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Новый тариф — часть более широкой политики секторального протекционизма, которую администрация Трампа активно реализует, в том числе в отношении стали, алюминия и отдельных видов электроники. Несмотря на предупреждение экономистов о возможном росте внутренних цен, Белый дом настаивает на необходимости таких мер по соображениям национальной безопасности.

В феврале этого года Белый дом инициировал расследование импорта меди на основании раздела 232 закона о расширении торговли. Именно этот механизм дает президенту полномочия вводить торговые ограничения в случае угроз критически важным отраслям.

"Медь необходима для производства полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радарных систем, ПРО и даже гиперзвукового оружия – и мы все это строим", — отметил Трамп.

По официальным данным Геологической службы США, в прошлом году страна импортировала 810 тысяч тонн рафинированной меди почти половину от собственных потребностей. Основные поставщики – Чили, Канада, Мексика, а также Перу. Представители этих стран уже выразили обеспокоенность Вашингтону, настаивая, что их экспорт не несет угроз для национальной безопасности США. Все эти государства имеют действующие соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Однако новая пошлина, как подчеркивает администрация Трампа, должна стимулировать американское производство. Около 70% всей меди в США добывается в Аризоне. Там транснациональные корпорации, в частности, Rio Tinto, готовят запуск новых проектов, которые десятилетиями оставались замороженными.

Аналитики ожидают, что решение Трампа повлияет на глобальный рынок меди, ведь новости о пошлине уже повлекли за собой рекордный рост фьючерсов на бирже Comex.

Напомним, на прошлой неделе цены на медь выросли почти до 10 000 долларов за тонну — одного из самых высоких уровней этого года — на фоне ажиотажного спроса и сокращения запасов. Главная причина — попытка трейдеров доставить металл в США до возможного введения импортных тарифов администрацией Дональда Трампа.