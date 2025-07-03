Ціни на мідь злетіли через побоювання тарифів Трампа: трейдери масово скуповують метал

Ціни на мідь зросли до майже 10 000 доларів за тонну — одного з найвищих рівнів цього року — на тлі ажіотажного попиту та скорочення запасів. Головна причина — намагання трейдерів доставити метал до США до можливого запровадження імпортних тарифів адміністрацією Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Минулого тижня на Лондонській біржі металів (LME) зафіксували різке зростання попиту на фізичну мідь. Запаси на складах LME впали до найнижчого рівня з 2023 року. У відповідь біржа змінила правила: трейдерам із великими позиціями тепер потрібно дотримуватися нових вимог щодо маржинального забезпечення, аби уникнути надмірної волатильності.

Аналітики зазначають, що ситуація на ринку наближається до короткої стиснутої позиції — коли компанії змушені викуповувати дефіцитний метал для виконання своїх контрактів.

"Це не криза, але точно переломний момент для ринку", — каже Алістер Манро з Marex.

Особливо показовим є розворот структури цін на мідь: спотові ціни перевищили форвардні, що відображає гострий попит тут і зараз. Так звана "беквардація" сягнула понад 400 доларів за тонну — найбільше з 2021 року.

Велика частина міді вже переправлена з Європи та Азії до США. Причина — очікування нових тарифів, які можуть зробити імпорт металу менш вигідним. Найактивнішими покупцями стали великі торгові доми на кшталт Mercuria та Vitol, що намагаються посилити свої позиції на ринку.

Нестача пропозиції також обумовлена перебоями у видобутку: зокрема, після травневої повені на родовищі Какула в Демократичній Республіці Конго. Тим часом на ринку з’явилися покупці, які мають право придбати до 80% доступної міді на складах LME.

Аналітики попереджають: навіть якщо фізична доставка не буде запитана, ринок уже відчуває реальну напругу.

"Якщо ситуація не зміниться, через два роки ми говоритимемо про справжній дефіцит міді", — підсумував Манро.

Додамо, що ще минулого року ф'ючерси на мідь досягли рекордного максимуму, оскільки попит на кольоровий метал залишається високим на тлі активного будівництва центрів обробки даних і електрифікації світової економіки.