Цены на медь взлетели из-за опасений тарифов Трампа: трейдеры массово скупают металл

Цены на медь выросли почти до 10 000 долларов за тонну — одного из самых высоких уровней в этом году — на фоне ажиотажного спроса и сокращения запасов. Главная причина — попытка трейдеров доставить металл в США до возможного введения импортных тарифов администрацией Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

На прошлой неделе на Лондонской бирже металлов (LME) зафиксирован резкий рост спроса на физическую медь. Запасы на складах LME упали до самого низкого уровня с 2023 года. В ответ биржа изменила правила: трейдерам с большими позициями теперь нужно придерживаться новых требований по маржинальному обеспечению, чтобы избежать чрезмерной волатильности.

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке приближается к короткой сжатой позиции, когда компании вынуждены выкупать дефицитный металл для выполнения своих контрактов.

" Это не кризис, но точно переломный момент для рынка ", — говорит Алистер Манро из Marex.

Особенно показателен разворот структуры цен на медь: спотовые цены превысили форвардные, что отражает острый спрос здесь и сейчас. Так называемая " бэквардация " достигла более 400 долларов за тонну — больше всего с 2021 года.

Большая часть меди уже переправлена из Европы и Азии в США. Причина – ожидание новых тарифов, которые могут сделать импорт металла менее выгодным. Самыми активными покупателями стали крупные торговые дома типа Mercuria и Vitol, пытающиеся усилить свои позиции на рынке.

Недостаток предложения также обусловлен перебоями в добыче: в частности, после майского наводнения на месторождении Какула в Демократической Республике Конго. Тем временем на рынке появились покупатели, имеющие право приобрести до 80% доступной меди на складах LME.

Аналитики предупреждают: даже если физическая доставка не будет востребована, рынок уже испытывает реальное напряжение.

"Если ситуация не изменится, через два года мы будем говорить о настоящем дефиците меди", — подытожил Манро.

Добавим, что еще в прошлом году фьючерсы на медь достигли рекордного максимума, поскольку спрос на цветной металл остается высоким на фоне активного строительства центров обработки данных и электрификации мировой экономики.