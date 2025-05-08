Продажи полупроводников в мире бьют рекорды: квартальный рост достиг почти 19%

В первом квартале 2025 года мировой рынок полупроводников продемонстрировал значительный рост продаж на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в марте этого года наблюдался рост на 1,8% по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют данные SIA (Semiconductor Industry Association, Ассоциации полупроводниковой промышленности).

Объем мирового рынка полупроводников в первом квартале 2025 года оценивается в 167,7 млрд долларов.

Мировые продажи за март 2025 года составили 55,9 миллиарда долларов, что на 2% больше по сравнению с общим показателем в 54,9 миллиарда долларов в феврале 2025 года. В сравнении с мартом прошлого года они увеличились почти на 19%.

В региональном разрезе в марте годовые продажи полупроводников выросли в Америке (45,3%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/все остальные страны (15,4%), Китае (7,6%) и Японии (5,8%), но упали в Европе (-2%).

Ежемесячные продажи в марте выросли в Европе (5,7%), других странах (3,6%) и Китае (2,4%), но снизились в Америке (-0,4%) и Японии (-0,4%).

Почему полупроводники так важны

Полупроводники, являясь критически важными компонентами практически любого электронного прибора, имеют сложный производственный процесс из-за значительных затрат на разработку и потребность в высокой квалификации, что приводит к концентрации производства в небольшом количестве компаний.

Недавно Китай без лишней огласки отменил 125% пошлины на некоторые американские полупроводники, чтобы облегчить последствия торговой войны с США для собственной технологической индустрии. Отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

Хотя Китай достиг определенного прогресса в развитии собственной полупроводниковой отрасли, он все еще в значительной степени зависит от импорта микрочипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.