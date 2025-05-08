Продажі напівпровідників у світі б'ють рекорди: квартальне зростання сягнуло майже 19%

У першому кварталі 2025 року світовий ринок напівпровідників продемонстрував значне зростання продажів на 18,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, у березні 2025 року спостерігалося зростання на 1,8% порівняно з лютим.

Про це свідчать дані SIA (Semiconductor Industry Association, Асоціації напівпровідникової промисловості).

Обсяг світового ринку напівпровідників у першому кварталі 2025 року оцінюється в 167,7 мільярда доларів.

Світові продажі за березень 2025 року склали 55,9 мільярда доларів, що на 2% більше порівняно із загальним показником у 54,9 мільярда доларів у лютому 2025 року. Порівняно з березнем минулого року вони збільшилися майже на 19%.

У регіональному розрізі у березні річні продажі напівпровідників зросли в Америці (45,3%), Азіатсько-Тихоокеанському регіоні/всі інші країни (15,4%), Китаї (7,6%) та Японії (5,8%), але впали в Європі (-2%).

Щомісячні продажі у березні зросли в Європі (5,7%), інших країнах (3,6%) та Китаї (2,4%), але знизилися в Америці (-0,4%) та Японії (-0,4%).

Чому напівпровідники такі важливі

Напівпровідники, будучи критично важливими компонентами практично будь-якого електронного приладу, мають складний виробничий процес через значні витрати на розробку та потребу у високій кваліфікації, що призводить до концентрації виробництва у невеликої кількості компаній.

Нещодавно Китай без зайвого розголосу скасував 125% мита на деякі американські напівпровідники, щоб полегшити наслідки торгової війни з США для власної технологічної індустрії. Скасування мит стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочипи або напівпровідники.

Хоча Китай досяг певного прогресу у розвитку власної напівпровідникової галузі, він досі значною мірою залежить від імпорту мікрочипів та обладнання для їх виробництва зі США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.