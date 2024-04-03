Через землетрус у Тайвані зупинилася найбільша у світі компанія із виробництва напівпровідників

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. зупинила виробництво деяких мікросхем і евакуювала заводи після найбільшого за останні 25 років землетрусу, який стався на її острові. Це викликало занепокоєння щодо збоїв у глобальному ланцюжку поставок.

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Про це написало видання Вloomberg.

TSMC, основний контрактний виробник мікросхем для Apple Inc. і Nvidia Corp. , перемістила персонал з певних районів, оскільки очікуються повторні поштовхи магнітудою 7,4 біля східного узбережжя.

Ще один місцевий завод, United Microelectronics Corp також зупинив виробничі лінії на деяких заводах і евакуював певні об'єкти в своїх центрах Синьчжу і Тайнань, йдеться в заяві.

Тайванські фірми виробляють і збирають переважну більшість напівпровідників, які використовуються як в iPhone так і в автомобілях, але заводи уразливі навіть до найменших поштовхів. Внаслідок землетрусу акції TSMC впали на 1,3%, а UMC – майже на 1%.

Видання пише, що будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити процес виробництва, який — особливо для складних напівпровідників — може вимагати безперервної ізоляції у вакуумі протягом тижнів поспіль.

Тайвань схильний до землетрусів, оскільки він знаходиться поблизу місця зближення двох тектонічних плит. Водночас це також джерело приблизно від 80% до 90% чіпів найвищого класу, необхідних для передових програм, таких як смартфони та ШІ.

Землетрус у Тайвані - найсильніший за останні 25 років

Як пише CNN, внаслідок землетрусу на Тайвані загинуло щонайменше дев'ятеро людей загинули, понад 930 постраждали. Рятувальники витягують людей з-під завалів зруйнованих будинків.

За даними влади, були зруйновані щонайменше 26 будівель, більш як половина з яких розташовані в Хуаляні. Щонайменше 77 людей, за даними пожежників, залишаються у пастці під завалами, рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, TSMC веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені. Як пише видання Financial Times, майбутній завод в Дрездені може зосередитися на виробництві 22-нанометрових та 28-нанометрових чіпах.