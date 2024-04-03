Из-за землетрясения в Тайване остановилась крупнейшая в мире компания по производству полупроводников

Тайвань Semiconductor Manufacturing Co. остановила производство некоторых микросхем и эвакуировала заводы после крупнейшего за последние 25 лет землетрясения, произошедшего на ее острове. Это вызвало беспокойство по поводу сбоев в глобальной цепочке поставок.

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Об этом написало издание Вloomberg.

TSMC, основной контрактный изготовитель микросхем для Apple Inc. и Nvidia Corp., переместила персонал из определенных районов, поскольку ожидаются повторные толчки магнитудой 7,4 у восточного побережья.

Еще один местный завод, United Microelectronics Corp, также остановил производственные линии на некоторых заводах и эвакуировал определенные объекты в своих центрах Синьчжу и Тайнань, говорится в заявлении.

Тайваньские фирмы производят и собирают подавляющее большинство полупроводников, которые используются как в iPhone так и в автомобилях, но заводы уязвимы даже к малейшим толчкам. В результате землетрясения акции TSMC упали на 1,3%, а UMC – почти на 1%.

Издание пишет, что любая остановка производства грозит нарушить процесс производства, который, особенно для сложных полупроводников, может потребовать непрерывной изоляции в вакууме в течение недель подряд.

Тайвань подвержен землетрясениям, поскольку он находится вблизи места сближения двух тектонических плит. В то же время, это также источник примерно от 80% до 90% чипов высшего класса, необходимых для передовых программ, таких как смартфоны и ИИ.

Землетрясение в Тайване - самое сильное за последние 25 лет

Как пишет CNN, в результате землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере девять человек погибли, более 930 пострадали. Спасатели извлекают людей из-под завалов разрушенных домов.

По данным властей, были разрушены по меньшей мере 26 зданий, более половины из которых расположены в Хуаляне. По меньшей мере, 77 человек, по данным пожарных, остаются в ловушке под завалами, спасательные работы продолжаются.

Напомним, TSMC ведет переговоры о строительстве своего первого европейского завода в германском Дрездене. Как пишет издание Financial Times, будущий завод в Дрездене может сосредоточиться на производстве 22-нанометровых и 28-нанометровых чипах.