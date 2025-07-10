США запроваджують 50% мито на мідь з 1 серпня

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нового 50-відсоткового мита на імпорт міді, яке почне діяти з 1 серпня 2025 року. За словами глави Білого дому, цей крок має на меті захист та розвиток вітчизняної галузі, яка є критично важливою для оборонної, електронної та автомобільної промисловості США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Новий тариф — частина ширшої політики секторального протекціонізму, яку адміністрація Трампа активно реалізовує, зокрема щодо сталі, алюмінію та окремих видів електроніки. Попри попередження економістів про можливе зростання внутрішніх цін, Білий дім наполягає на необхідності таких заходів із міркувань національної безпеки.

У лютому цього року Білий дім ініціював розслідування щодо імпорту міді на підставі розділу 232 закону про розширення торгівлі. Саме цей механізм дає президентові повноваження запроваджувати торгові обмеження у разі загроз критично важливим галузям.

"Мідь необхідна для виробництва напівпровідників, літаків, кораблів, боєприпасів, центрів обробки даних, літій-іонних акумуляторів, радарних систем, ПРО і навіть гіперзвукової зброї — і ми все це будуємо", - зазначив Трамп.

За офіційними даними Геологічної служби США, минулого року країна імпортувала 810 тисяч тонн рафінованої міді — майже половину від власних потреб. Основні постачальники — Чилі, Канада, Мексика, а також Перу. Представники цих країн уже висловили Вашингтону занепокоєння, наполягаючи, що їхній експорт не несе загроз для національної безпеки США. Всі згадані держави мають чинні угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Однак нове мито, як підкреслює адміністрація Трампа, має стимулювати американське виробництво. Близько 70% всієї міді в США видобувається в Аризоні. Там транснаціональні корпорації, зокрема Rio Tinto, готують запуск нових проєктів, які десятиліттями залишались замороженими.

Аналітики очікують, що рішення Трампа вплине на глобальний ринок міді, адже новини про мито вже спричинили рекордне зростання ф’ючерсів на біржі Comex.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на мідь зросли до майже 10 000 доларів за тонну — одного з найвищих рівнів цього року — на тлі ажіотажного попиту та скорочення запасів. Головна причина — намагання трейдерів доставити метал до США до можливого запровадження імпортних тарифів адміністрацією Дональда Трампа.