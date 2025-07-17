Трамп готує тарифи для 150 країн: ставка може сягати 15%

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За словами Трампа, цим країнам буде розіслано офіційні повідомлення з деталями нових умов, що є частиною його оновленої торговельної стратегії.

"Ми просто надішлемо повідомлення про оплату, в якому буде зазначено, якою буде тарифна ставка", — заявив Трамп у середу під час спілкування з журналістами в Білому домі. Він підкреслив, що йдеться переважно про невеликі країни, які не мають значного торговельного обсягу зі США.

Пізніше Трамп уточнив, що остаточна ставка ще не визначена, але, ймовірно, становитиме 10 або 15%. Крім того, адміністрація продовжила попередній дедлайн для переговорів з 9 липня до 1 серпня, залишивши простір для можливих домовленостей, які дозволили б уникнути мит.

Нова тарифна ініціатива викликала жваві реакції серед торговельних партнерів США, зокрема в Європейському Союзі та країнах Азії. За словами Алісії Гарсії Ерреро, головного економіста Natixis для Азійсько-Тихоокеанського регіону, фіксовані ставки можуть бути позитивним сигналом для менших країн, що уникнуть жорсткіших мит. Водночас це також свідчить про обмеження Трампа: занадто високі тарифи здатні завдати шкоди і самим США.

Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи. Втім, самі "листи з тарифами" він називає угодами і демонструє низьку зацікавленість у переговорах, зокрема з ЄС.

Окрему увагу президент звернув на Канаду, якій із серпня може бути встановлений 35% тариф на окремі товари. Утім, він утримався від остаточних коментарів, зазначивши, що зараз ще зарано говорити про це.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США запровадять 50% мита на весь імпорт з Бразилії після того, як цього тижня посварився зі своїм бразильським колегою Лулою да Сілвою, який назвав його небажаним "імператором"