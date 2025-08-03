Индия резко увеличивает закупки американской нефти после угроз Трампа из-за сотрудничества с Россией

Крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Индии – Indian Oil Corporation (IOC) – приобрел не менее 5 миллионов баррелей сырой нефти из США и еще 2 миллиона баррелей из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Такой шаг стал прямой реакцией на растущее давление со стороны США и ЕС по закупкам российской нефти.

Как сообщают трейдеры, компания действовала быстро и приобрела сырье для срочной поставки. Кроме американской и эмиратской нефти, IOC также закупила 4 миллиона баррелей западноафриканского сырья и сорта Мурбан из ОАЭ с поставкой осенью.

На этом фоне президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой Индии за продление импорта российской нефти, заявив, что страна заплатит "экономическую цену", если не изменит свою политику.

По словам Ливии Галларати, руководитель отдела сырой нефти консалтинговой компании Energy Aspects, рост активности Индии на рынке нероссийской нефти является признаком начала диверсификации источников поставок.

"Мы интерпретируем повышенную покупательскую активность со стороны Индии как признак диверсификации поставок от России", – отметила она.

Она отмечает, что при текущих высоких ценах трейдеры вряд ли будут делать ставку на российскую нефть, даже несмотря на сомнения в реализации угроз Трампа.

До полномасштабной войны в Украине Индия почти не закупала российскую нефть, однако за последние два года страна стала ее самым большим покупателем, воспользовавшись скидками. По оценкам сейчас Россия обеспечивает до трети импорта нефти в Индию.

Однако экономическая выгода начала меняться: согласно расчетам, нефтеперерабатывающие заводы могут заработать примерно на 3 доллара больше с каждого барреля американского сырья по сравнению с поставками с Ближнего Востока.

Напомним, Индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили покупку российской сырой нефти. На это повлияли два фактора: уменьшение скидок на российскую нефть и оговорку президента Трампа о возможных последствиях для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.