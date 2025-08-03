Індія різко збільшує закупівлі американської нафти після погроз Трампа через співпрацю з Росією

Найбільший державний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corporation (IOC) – придбав щонайменше 5 мільйонів барелів сирої нафти зі США та ще 2 мільйони барелів із Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Такий крок став прямою реакцією на зростаючий тиск з боку США та ЄС щодо закупівель російської нафти.

Як повідомляють трейдери, компанія діяла швидко та придбала сировину для відносно термінової поставки. Крім американської та еміратської нафти, IOC також закупила 4 мільйони барелів західноафриканської сировини та сорту Мурбан із ОАЕ з поставкою восени.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою Індії за продовження імпорту російської нафти, заявивши, що країна заплатить "економічну ціну", якщо не змінить свою політику. У Вашингтоні також погрожують вторинними санкціями проти покупців російських барелів.

За словами Лівії Галлараті, керівниці відділу сирої нафти консалтингової компанії Energy Aspects, зростання активності Індії на ринку неросійської нафти є ознакою початку диверсифікації джерел постачання.

"Ми інтерпретуємо підвищену купівельну активність з боку Індії як ознаку диверсифікації поставок від Росії", - зазначила вона.

Вона зазначає, що за поточних високих цін трейдери навряд чи будуть робити ставку на російську нафту, навіть попри сумніви щодо реалізації погроз Трампа.

До повномасштабної війни в Україні Індія майже не закуповувала російську нафту, однак за останні два роки країна стала її найбільшим покупцем, скориставшись знижками. За оцінками, зараз Росія забезпечує до третини імпорту нафти в Індію.

Однак економічна вигода почала змінюватися: згідно з розрахунками, нафтопереробні заводи можуть заробити приблизно на 3 долари більше з кожного бареля американської сировини порівняно з постачанням з Близького Сходу.

Нагадаємо, Індійські нафтопереробні заводи припинили купівлю російської сирої нафти. На це вплинули два чинники: зменшення знижок на російську нафту та застереження президента Трампа про можливі наслідки для країн, які продовжують співпрацю з Москвою в енергетичній сфері.