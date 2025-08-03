Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Готівковий курс:

USD

41,70

41,60

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія різко збільшує закупівлі американської нафти після погроз Трампа через співпрацю з Росією

Нафта
Індія купує нафту у США, а не в Росії / Depositphotos

Найбільший державний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corporation (IOC) – придбав щонайменше 5 мільйонів барелів сирої нафти зі США та ще 2 мільйони барелів із Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

 Такий крок став прямою реакцією на зростаючий тиск з боку США та ЄС щодо закупівель російської нафти.

Як повідомляють трейдери, компанія діяла швидко та придбала сировину для відносно термінової поставки. Крім американської та еміратської нафти, IOC також закупила 4 мільйони барелів західноафриканської сировини та сорту Мурбан із ОАЕ з поставкою восени.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою Індії за продовження імпорту російської нафти, заявивши, що країна заплатить "економічну ціну", якщо не змінить свою політику. У Вашингтоні також погрожують вторинними санкціями проти покупців російських барелів.

За словами Лівії Галлараті, керівниці відділу сирої нафти консалтингової компанії Energy Aspects, зростання активності Індії на ринку неросійської нафти є ознакою початку диверсифікації джерел постачання.

"Ми інтерпретуємо підвищену купівельну активність з боку Індії як ознаку диверсифікації поставок від Росії", - зазначила вона.

Вона зазначає, що за поточних високих цін трейдери навряд чи будуть робити ставку на російську нафту, навіть попри сумніви щодо реалізації погроз Трампа.

До повномасштабної війни в Україні Індія майже не закуповувала російську нафту, однак за останні два роки країна стала її найбільшим покупцем, скориставшись знижками. За оцінками, зараз Росія забезпечує до третини імпорту нафти в Індію.

Однак економічна вигода почала змінюватися: згідно з розрахунками, нафтопереробні заводи можуть заробити приблизно на 3 долари більше з кожного бареля американської сировини порівняно з постачанням з Близького Сходу.

Нагадаємо, Індійські нафтопереробні заводи припинили купівлю російської сирої нафти. На це вплинули два чинники: зменшення знижок на російську нафту та застереження президента  Трампа про можливі наслідки для країн, які продовжують співпрацю з Москвою в енергетичній сфері.

Автор:
Тетяна Гойденко