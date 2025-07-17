Світовий попит і зниження напруги: ціни на нафту знову йдуть угору

Ціни на нафту зросли в четвер, компенсуючи попереднє триденне зниження, на тлі сильніших за очікування економічних даних із провідних країн-споживачів і сигналів про зменшення торговельної напруги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

У четвер ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 8 центів — до 68,60 долара за барель, а WTI подорожчала на 16 центів — до 66,54 долара. Це відбулося після кількох днів падіння, яке тривало три сесії поспіль.

Підтримку цінам надали сильні економічні дані з Китаю та США, зниження запасів нафти у США та позитивні сигнали у сфері міжнародної торгівлі.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив про можливе зниження тарифів для менших країн і озвучив прогрес у переговорах з Індонезією, В'єтнамом, Індією та ЄС. Також він висловив надію на угоду з Китаєм, що пом’якшило занепокоєння щодо ескалації торговельної війни.

Аналітики вважають, що політична риторика Трампа і нові торговельні ініціативи створюють більш сприятливі умови для глобального попиту на енергоносії.

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти за тиждень зменшилися на 3,9 млн барелів, що значно більше за очікуване скорочення. Це вказує на зростання переробки та попиту на паливо.

Водночас запаси бензину та дизельного палива збільшилися більше, ніж прогнозувалося, що дещо стримало ріст цін через побоювання слабшого попиту в період літніх поїздок.

Хоча економічне зростання Китаю дещо сповільнилося, воно все ж виявилося кращим за очікування, а обсяги імпорту нафти в червні зросли на 8,5%, що свідчить про стійкий попит з боку найбільшого у світі споживача сировини.

Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту зросли більш ніж на 2% порівняно з п’ятницею, оскільки інвестори очікують нових заяв Дональда Трампа щодо можливих санкцій проти Росії. Побоювання щодо обмеження світових поставок підтримують ринок, хоча зростання стримується збільшенням видобутку в Саудівській Аравії та невизначеністю навколо тарифної політики.