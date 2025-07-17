Мировой спрос и снижение напряжения: цены на нефть снова уходят вверх

Цены на нефть выросли в четверг, компенсируя предыдущее трехдневное снижение, на фоне сильнейших ожиданий экономических данных из ведущих стран-потребителей и сигналов об уменьшении торгового напряжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

В четверг фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 8 центов - до 68,60 доллара за баррель, а WTI подорожала на 16 центов - до 66,54 доллара. Это произошло после нескольких дней падения, которое длилось три сессии подряд.

Поддержку ценам оказали сильные экономические данные из Китая и США, снижение запасов нефти в США и положительные сигналы в сфере международной торговли .

В частности, президент США Дональд Трамп заявил о возможном снижении тарифов для меньших стран и озвучил прогресс в переговорах с Индонезией, Вьетнамом, Индией и ЕС. Также он выразил надежду на соглашение с Китаем, что смягчило беспокойство по поводу эскалации торговой войны.

Аналитики считают, что политическая риторика Трампа и новые торговые инициативы создают более благоприятные условия для глобального спроса на энергоносители .

По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти за неделю уменьшились на 3,9 млн баррелей, что значительно больше ожидаемого сокращения. Это указывает на рост переработки и спроса на топливо .

В то же время, запасы бензина и дизельного топлива увеличились больше, чем прогнозировалось, что несколько сдержало рост цен из-за опасений более слабого спроса в период летних поездок .

Хотя экономический рост Китая несколько замедлился, он все же оказался лучше ожиданий, а объемы импорта нефти в июне выросли на 8,5%, что свидетельствует об устойчивом спросе со стороны крупнейшего в мире потребителя сырья.

Напомним, в начале недели цены на нефть выросли более чем на 2% по сравнению с пятницей, поскольку инвесторы ожидают новых заявлений Дональда Трампа по поводу возможных санкций против России. Опасения ограничения мировых поставок поддерживают рынок, хотя рост сдерживается увеличением добычи в Саудовской Аравии и неопределенностью вокруг тарифной политики.